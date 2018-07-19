Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistk sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/z8SRM748MP— TSK (@TSKGnkur) 19 Temmuz 2018
Teröristler silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında vuruldu.
Kaynak: TRT Haber