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Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın da aralarında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Terör örgütü PKKnın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistk sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.


 

Teröristler silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında vuruldu.

Kaynak: TRT Haber

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