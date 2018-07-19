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Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın da aralarında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:28





