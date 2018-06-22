Teröre ağır darbe: 87 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri 15-21 Haziran haftalık basın bilgi notunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

15-21 Haziran'da Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek, 2 adet av tüfeği, 1 adet bombaatar, 2 adet 81 mm’lik havan ve 3 adet tabanca olmak üzere toplam 186 silah ele geçirildi. Tespit edilen 127 adet EYP ve 12 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi.

TSK'nın açıklamasında "Altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 12 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4509 terörist etkisiz hale getirildi

20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4509'a yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmaya devam ediyor. Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kapsamında bugüne kadar 240 adet mayın ve bin 276 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı da bilgi notunda yer aldı.

Öte yandan Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülmeye devam ediliyor. TSK, zaman zaman Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini de duyurdu.

Terörden temizlenen bölgelerde normalleşme çalışmaları da sürdürülüyor.

Sınırda yakalanan kişi sayısı yüzde 18 arttı

Kara sınırlarında Ocak-Haziran 2018’de meydana gelen olaylar 2017’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, yakalanan kişi sayısı yaklaşık olarak yüzde 18 artışla 168 bin 662’ye ulaştı.

3767 kişi sınırda yakalandı

Kaçakçılık olaylarında da yüzde 32 azalma meydana geldi. Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3767 kişi yakalandı.

Terörün finans kaynağına darbe

Terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında ise 160 litre kaçak akaryakıt, 8 bin 614 paket kaçak sigara, 61,7 kilogram uyuşturucu, 752 adet hap, 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber