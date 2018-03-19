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Buradasınız : » » Terörden temizlenen Afrin'e yardımlar ulaşmaya başladı

Terörden temizlenen Afrin'e yardımlar ulaşmaya başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin'in Kavkabah Köyü'nde yaşayan ailelere yardım ulaştırdı.

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Terörden temizlenen Afrine yardımlar ulaşmaya başladı

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan bölgelerde yaşayan sivillere, Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Tosun, "Son olarak Afrin ilçe merkezinin güneyinde terör örgütünden temizlenen Kavkabah köyündeki ailelere yardım götürdük" dedi.

Kavkabah Köyü'nde yaşayan ailelere yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye gittiklerinde, bölge halkının ilaç ihtiyacı olduğunu da tespit ettiklerini aktaran Tosun, "Köydeki ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtımı yaptık. Sağlık noktasında da ciddi ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. Köy halkına gönüllü doktorlarımızın yapacağı muayenelerin ardından ilaç desteğinde de bulunacağız" diye konuştu.

Tosun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Kavkabah Köyü'ndeki sivillere desteklerini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, yardım, kavkabah köyü, İHH, afrin
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