Terör yandaşları ve ırkçıların ortak hedefi: Camiler

Avrupa'da özellikle bu yılın başından bu yana terör örgütü YPG/PKK yandaşları ve aşırı sağcılar, camileri ortak hedef olarak seçti.

Camilere taş ve boya torbaları atan, duvarları ırkçı veya terör örgütünün kullandığı bölücü içerikli yazı ve sembollerle kirleten saldırganlar, birçok camiyi de molotofkokteyli ve diğer yanıcı maddelerle kundaklama girişiminde bulundu.

Saldırılarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Almanya genelinde bu yılın geride kalan döneminde 31 camiye saldırı düzenlendi.

Saldırıların 10’unun ırkçı, 21’inin terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından gerçekleştirildiği sanılıyor.

İki kat artış yaşandı

2017’nin birinci çeyreğinde camilere yönelik 15 saldırı yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayının bu yılın aynı döneminde iki kattan fazla arttığı görülüyor.

Saldırganlar bulunmadığı için saldırının kimler tarafından yapıldığı ancak duvarlara yazılan mesajlar ve sembollerden anlaşılabiliyor.

Almanya'da bu yıl ilk saldırı 5 Ocak'ta Rheinland-Pfalz eyaletinde Jünkerath kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camii'ne yapıldı. Aşırı sağcıların yaptığı tahmin edilen saldırıda, Jünkerat DİTİB Camii'ne posta yoluyla içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildi.

Irkçı yazılar ve semboller

Aşağı Saksonya eyaletinin Bad Essen kentinde 17 Ocak’ta taş atılarak DİTİB Sultan Murad Camii'nin camlarının kırılması, 2 Şubat'ta Saksonya Anhalt eyaletinin Halle-Neustadt kentinde bir camiye uzaktan silahla ateş edilerek Suriyeli bir kişinin yaralanması, 10 Şubat'ta Bayyera eyaletinin Regensburg şehrinde cami yapımı için satın alınan arsanın çevresine 26 haçın dikilmesi, 23 Şubat'ta Thüringen eyaletinin Mühlhausen kentinde Araplara ait bir caminin kundaklanması da ırkçı saldırıların izlerini taşıyor.

Mart ayında da ırkçı saldırıların devam ettiği Almanya'da, 3 Mart'ta İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) bağlı Bremen kentindeki Fatih Camii'nin dış cephesine İslam karşıtı yazılar yazıldı. 13 Mart’ta Bavyera eyaletinin Günzburg DİTİB Ulu Camii’ne ırkçı içerikli mektup gönderildi. 18 Mart'ta Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gronau kentinde DİTİB Fatih Camii'nin önüne domuz kafası bırakıldı. 25 Mart'ta Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herne kentindeki Wanne Eickel Hacı Bayram Camii'nin dış duvarı ve Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentindeki bir caminin abdesthanesi ırkçı içerikli yazılar ve sembollerle kirletildi.

(Bütün yabancılar dışarı.Yaşasın Hitler)

Zeytin Dalı Harekatı terör yandaşlarını harekete geçirdi

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütü yandaşları 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camii'ni hedef aldı.

Leipzig'de 22 Ocak gecesi DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Camii'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının hedefi oldu.

Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camii'ne 24 Ocak'ta sabaha karşı terör örgütü yandaşlarınca saldırılırken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit içerikli yazılar yazıldı.

Aachen'de 31 Ocak gecesi IGMG'ye bağlı Eyüp Sultan Camii'nin kapısının camları kırıldı, tabelası sökülmeye çalışıldı ve kağıtlar üzerine yazılan notlar camlara yapıştırıldı.

Aynı gece Viersen’deki IGMG’ye bağlı Yeni Cami de terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu. YPG/PKK yandaşları 2 Şubat’ta Berlin’deki Şehitlik Camii’nin ve 7 Şubat’ta Köln’de DİTİB Merkez Camii’nin duvarlarına terör örgütü lehine ışıkla yazılar ve figürler yansıtılırken, 4 Şubat’ta Hannover yakınlarındaki Halle kentinde DİTİB Camii’nin duvarlarına Afrin ile ilgili teröristleri öven yazılar yazıldı.

Mainz kentinde 14 Şubat'ta Selimiye Camii ve Eyüp Sultan Camii ile 26 Şubat Friedberg’deki DİTİB Camii YPG/PKK yandaşların hedefi oldu.

19 Şubat’ta da Berlin’de DİTİB'e ait bir araç yakıldı.

Şiddet boyutunu artıran terör örgütü yandaşları 9 Mart’ta Lauffen'deki Akşemsettin Camii, 11 Mart’ta Berlin'de Koca Sinan Camii ve Itzhoe'deki DİTİB Camii'ne yönelik kundaklama girişiminde bulundu.

Ulm’de 19 Mart'ta IGMG Camii'ne ve Kassel’de 25 Mart'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki Yunus Emre Camii’ne molotofkokteyli atan terör örgütü yandaşları, 13 Mart’ta Köln Eyüp Sultan Camii ve 25 Mart'ta Amberg Ulu Cami'ye de siyasi içerikli yazılar yazdı.

Almanya'da YPG/PKK yandaşları ile ırkçılar bu yılın ilk üç ayında camilerin yanı sıra Türklere ait çok sayıda kültür merkezi ve işletmelere de saldırılarda bulundu.

Hollanda'da 6 saldırı

Hollanda'da bu yılın ilk çeyreğinde camilere yapılan 6 saldırının 4'ü ırkçı, 2'si terör yandaşlarının izlerini taşıyor.

Amsterdam'da aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, 18 Ocak'ta Emir Sultan Camii'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı astı.

Lahey kentinde inşası süren Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ahi Evran Camii'ne 3 Şubat gecesi kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda, camiye ait panoda bulunan Türk bayrağının üzerine gamalı haç çizilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler yazıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Drachten kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği İslam Merkezi Drachten Vakfı'na bağlı caminin 11 Şubat’ta kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.

Enschede kentinde ise 10 Mart’ta İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami arsasına 23 haç dikti.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları 22 Ocak'ta Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye gece saatlerinde saldırıda bulundu. Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütün sloganlarının yazıldığı belirtildi.

Terör örgütü mensupları 27 Ocak'ta da Lahey kentindeki Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği'ni hedef aldı. Yüzleri maskeli 4 kişi, derneğin ön ve yan cephesindeki camlara zarar verdi.

Fransa'daki saldırı

Fransa'da, terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Bordeaux'da IGMG’ye bağlı camiye 28 Ocak’ta saldırıda bulundu.

Caminin duvarlarına terör örgütü YPG/PKK'nin tehdit ve sloganları yazıldı.

İtalya'da kundaklama girişimi

İtalya'nın kuzeydoğu kesimindeki Padova kentinde 5 Mart gecesi 57 yaşındaki bir İtalyan, şehirdeki bir camiye kundaklama girişiminde bulundu.

Fail, gece 02.00 civarında üzerinde adının yazılı olduğu seçmen kağıdıyla caminin giriş kapısını tutuşturdu. Jandarma ekiplerinin ateşi fark etmesi üzerine yangın çok büyümeden söndürüldü. Failin kimliği tespit edildi ancak polis, olayın "ırkçı veya dini sebeple gerçekleştirilmediğini, bir tartışmanın ardından verilen anormal bir tepki olduğunu" savundu.

Müslümanlar endişeli

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, özellikle Almanya'da camilere saldırılarla ilgili görüntüleri internette paylaşarak bu saldırıları üstlendi.

Birçok cami derneği yönetimi de saldırılar sırasında güvenlik kameralarında kayıt edilen görüntüleri emniyet birimleriyle paylaştı.

Güvenlik birimlerinin olaylara ilişkin soruşturma başlatmasına rağmen şimdiye kadar faillerin yakalanmaması dikkati çekti.

Müslümanlar, camilere karşı artan saldırlar ve saldırganların bulunamamasından dolayı endişe yaşıyor.

Özellikle Almanya'da politikacıların bu saldırıları görmezden gelmesi ve kınamaların gecikmesi Müslümanların yetkililere olan güvenini zedeliyor.

Kaynak: AA