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Terör suçları için yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

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Terör suçları için yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

HSYK 1. Dairesinin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Daire, mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı doğrultusunda bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepleri görüştü.

Bu çerçevede, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Adana 12 ve 13, Antalya 9 ve 10, Batman 3, Bursa 9 ve 10, Denizli 5, Edirne 3, Elazığ 3, Eskişehir 4, Hatay 3, Isparta 3, İzmir 14 ve 15, Kahramanmaraş 3, Kayseri 4, Kocaeli 5, Konya 7 ve 8, Manisa 3, Mersin 8 ve Sivas 3. Ağır Ceza mahkemelerinin terör suçlarıyla ilgili davalar bakımından ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmelerine karar verildi.

Etiketler: HSYK, hakim, savcı
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