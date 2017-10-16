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Buradasınız : » » Terör saldırısında yaralanan Somalililer tedavi için Ankara'ya getirildi

Terör saldırısında yaralanan Somalililer tedavi için Ankara'ya getirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısında yaralanan 35 Somalili, tedavi için refakatçileriyle birlikte Ankara'ya getirildi.

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Terör saldırısında yaralanan Somalililer tedavi için Ankaraya getirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısında yaralanan 35 kişi, tedavi için refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirildi. Yaralılar, Ankara'da bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile acil tıbbi yardım yapılmasının kararlaştırıldı. Bu amaçla Başbakanlık tarafından askeri uçak tahsis edildi.

Ankara'daki kamu hastanelerinden tedarik edilen yaklaşık 10 ton ilaç ve tıbbi malzeme, uzman doktorların da içinde bulunduğu 33 kişilik sağlık ekibiyle 15 Ekim'de Mogadişu'ya gönderildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş de Somali'ye giderek inceleme ve temaslarda bulundu.

200 kişilik kumanya ve soğuk, sıcak içecek tedarik edildi

Somali'ye giden ekipten personel, Mogadişu'da hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde kalarak yaralıların tedavisini sağlayacak.

Mogadişu'daki bombalı terör saldırısında yaralanan 35 kişi, bölgeye giden Sağlık Bakanlığı ekibi tarafından tedavi amacıyla Ankara'ya getirildi.

Yaralılardan 22'si Polatlı Devlet Hastanesinde, 11'i Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'si ise Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı refakatçileri için 200 kişilik kumanya ve soğuk, sıcak içecek tedarik edildi.

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