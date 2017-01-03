  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.593
    EURO 3.739
  • BIST 76618.2
    ALTIN 133.577
Buradasınız : » » Terör saldırısında hayatını kaybeden Gürbüz toprağa verildi

Terör saldırısında hayatını kaybeden Gürbüz toprağa verildi

Almanya'dan tatil için geldiği İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün cenazesi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Terör saldırısında hayatını kaybeden Gürbüz toprağa verildi

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Mesut Gürbüz (28), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'dan tatil için geldiği İstanbul'da, terör saldırısında yaşamını yitiren Gürbüz'ün cenazesi, dün gece karayoluyla Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyüne getirildi. Gürbüz için köy meydanındaki merkez camisinde tören düzenlendi.

Gürbüz'ün annesi Narin Gürbüz, törende, "Yavruma ben kıyamazdım kimler kıydı. Mesut'um ben kıyamadım eller nasıl kıydı. Mesut'um kalk da ben yatayım yavrum. Damatlık giydiremeden teröristler kefen giydirdi. O teröristler girecek toprak bulamazlar inşallah." diyerek gözyaşı döktü.

Gürbüz'ün dayısı Remzi Ekici de "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir." dedi.

Gürbüz'ün bazı yakınları da tabuta sarılarak ağladı

Cenaze, Gemerek Müftüsü İhsan Öz'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Gürbüz'ün ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler: Mesut Gürbüz, cenaze töreni, Sivas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER