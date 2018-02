Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Terör örgütlerinin Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı sosyal medyada başlattığı dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından önce 8 dilde kitapçık hazırlandı, bu akşam itibarıyla da sosyal medyada gündem çalışması başlatıldı.

BYEGM tarafından 8 dilde başlatılan gündem çalışmasına hükümet üyesi bakanların yanısıra elçilikler, dış misyonlar ve yurt içinde, yurt dışında faaliyet gösteren STK’lar destek verdi.

Gündem çalışması Başbakan Binali Yıldırım’a Almanya ziyaretinde, terör örgütünün dezenformasyon aracı olarak kullandığı fotoğraflarla soru sorulması üzerine başlatıldı.

Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısı sırasında bir fotoğraf ile kara propaganda yapan gazeteciye Başbakan Yıldırım'dan tepki: Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel orada doğrusunu görürsün.https://t.co/2pn5hLTuV4 pic.twitter.com/OPpmjCWT2t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Şubat 2018

8 dilde başlatılan gündem çalışmasına ilişkin sosyal medya hastagleri şu şekilde:

Fransızca: #AttentionAuxPièges

Rusça: Не попади в ловушку !

Almanca: #GehenSienichtindieFalle

#حذارانتقعفيالفخ :Arapça

Kürtçe: NEYÊ XAPANDIN!

Farsça: !مراقب باش

İngilizce: #fakenews

None of the photos that has been used by PKK-PYD-YPG about the #OperationOliveBranch is reflecting the truth.#FakeNews pic.twitter.com/YP6IwBje4K — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 15 Şubat 2018

Şanlı Ordumuzun terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yayılan yalanların çürütüldüğü, algı operasyonlarını boşa çıkaran #TuzağaDüşme kitapçığında terör örgütleri ve destekçilerinin yalanları ve gerçekler, 8 ayrı dilde dünyaya anlatılıyor. pic.twitter.com/YCrPUJQHkm — Naci AĞBAL (@naci_agbal) 14 Şubat 2018

Don’t believe in disinformation campaigns

against #OperationOliveBranch carried out by

members of #PYD/#YPG terrorist organization and its supporters on social media.#FakeNews pic.twitter.com/AGFZwCrl2r — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 15 Şubat 2018

Do not believe in #FakeNews and fabricated visuals disseminated in the social media regarding the #OperationOliveBranch pic.twitter.com/x6ylHudG2a — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 15 Şubat 2018

#Turkey has no quarrel with #Kurds. #OperationOliveBranch is only aimed at combatting #terror groups in #Afrin.



Please don’t be deceived by terror groups’ propaganda deliberately spreading misinformation via online social media.#FakeNews pic.twitter.com/gIwXhSAsRk — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 15 Şubat 2018

Kahramanlarımızın Zeytin Dalı Harekatı'nda bölge halkına gösterdiği şefkâti yalanlarla zehirlemeye çalışanlara karşı #TuzağaDüşme kitabı gerçekleri ortaya koyuyor.

Bu dezenformasyonu boşa çıkaran başarılı çalışmalarından dolayı @Byegm 'i kutluyorum. https://t.co/z2SXIdBgLu pic.twitter.com/ltLwcVqJVH — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 14 Şubat 2018

Kahraman askerlerimizin vatanımızın müdafası uğruna #ZeytinDalıHarekatı’nda ortaya koydukları o asil mücadeleye leke sürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz! #TuzağaDüşme pic.twitter.com/2eoq7GFBwA — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 13 Şubat 2018

Turkey does not allow terrorists to create a perception in their favour on the international arena by deceiving people.#FakeNews pic.twitter.com/5bc8xrCfo0 — Lütfi Elvan (@lutfielvan) 15 Şubat 2018

Turkish Armed Forces fearlessly fight against terrorists who commit crimes against all humanity. #Beware of the #fakenews on social media about the #OperationOliveBranch#AttentionAuxPièges #GehenSienichtindieFalle #حذار_ان_تقع_في_الفخ

NEYÊ XAPANDIN! pic.twitter.com/6ehUZGw1sn — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 15 Şubat 2018