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Buradasınız : » » Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik dezerformasyona dikkat çekmek amacıyla 8 dilde kitapçık hazırlandı.

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Terör Örgütünün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Terör örgütlerinin Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı sosyal medyada başlattığı dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından önce 8 dilde kitapçık hazırlandı, bu akşam itibarıyla da sosyal medyada gündem çalışması başlatıldı.

BYEGM tarafından 8 dilde başlatılan gündem çalışmasına hükümet üyesi bakanların yanısıra elçilikler, dış misyonlar ve yurt içinde, yurt dışında faaliyet gösteren STK’lar destek verdi.

Gündem çalışması Başbakan Binali Yıldırım’a Almanya ziyaretinde, terör örgütünün dezenformasyon aracı olarak kullandığı fotoğraflarla soru sorulması üzerine başlatıldı.

 

8 dilde başlatılan gündem çalışmasına ilişkin sosyal medya hastagleri şu şekilde:

Fransızca: #AttentionAuxPièges
Rusça: Не попади в ловушку ! 
Almanca: #GehenSienichtindieFalle
#حذارانتقعفيالفخ :Arapça
Kürtçe: NEYÊ XAPANDIN!
Farsça: !مراقب باش
İngilizce: #fakenews

Kaynak: TRT Haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sosyal medya hastagleri, dezenformasyon, BYEGM, binali yıldırım, basın yayın enformasyon
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