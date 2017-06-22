Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Terör örgütünü, bu bölgede artık eylem yapamaz hale getirip, Türkiye için tehdit olma konumundan çıkaracağız." dedi.

Bakan Işık, İzmir'de terörle mücadele operasyonlarında görev yapacak deniz piyade taburunu uğurlama törenine katıldı.

Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Askeri Tatbikat Atış Bölge Birlik Komutanlığındaki incelemelerinin ardından Cougar tipi askeri helikopterle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Amfibi Görev Grup Komutanlığına geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından karşılanan Işık, tören kıtasını selamladı, birlik anı defterini imzaladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da görev yapan komutanlığın faaliyetlerine ilişkin birifing alan Işık, buradan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığına geçti.

Işık, birlik komutanından çalışmalara ilişkin bilgi aldı, daha sonra terörle mücadele harekatlarında görev yapacak deniz piyadelerinin uğurlama törenine katıldı.

Burada, askerlere hitap eden Işık, deniz piyadelerinin, vatanın bölünmez bütünlüğü milletin huzur ve güveni için kahramanca görev yaptığını belirtti.

"Terör örgütüne tarihinin en ağır darbesi vuruldu"

Bakan Işık, Türkiye'nin pek çok terör örgütü ile aynı anda mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Hamdolsun, son dönemde alınan yoğun tedbirler ve askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın çok güçlü koordinasyonu sonucunda terör örgütüne tarihinin en ağır darbesi arka arkaya vuruldu." diye konuştu.

Dağlıca'ya iki hafta önce gittiğini ve burada, aralarında deniz piyadelerinin de bulunduğu askerlerle bir araya geldiğini ifade eden Işık, Mehmetçik'in moralinin yüksek olduğunu gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Işık, yeni görevlerine gidecek deniz piyadeleriyle oradaki askerlerin moralinin daha da yükseleceğine dikkati çekerek, "Terör örgütünü, bu bölgede artık eylem yapamaz hale getirip, Türkiye için tehdit olma konumundan çıkaracağız." dedi.

Mehçetçik'in yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Işık, deniz piyadeleriyle tek tek tokalaştıktan sonra birlikten ayrıldı.