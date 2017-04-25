Terör örgütüne darbeyi "Korsan" ve "Pars" vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'nda bölücü terör örgütüne ait hedeflere Hava Kuvvetleri Komutanlığının "Korsan" çağrı kodlu 171. Filo ile "Pars" çağrı kodlu 181. Filo komutanlıklarına bağlı savaş uçakları bomba yağdırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gece düzenlediği hava harekatıyla, terör örgütü PKK'nın "ikinci Kandil" yapmaya çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki hedefleri vurdu.

Söz konusu bölgelerden gönderilen mühimmatın son dönemde Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanılması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 02.00'de hava harekatı düzenledi. Harekat, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında kurulan merkezden komuta kademesi tarafından yakından takip edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal hedeflerin vurulmasını anbean takip etti, harekatın her aşamasını yakından izledi.

Tanker uçakları da görev yaptı

Hava Kuvvetler Komutanlığının önemli muharip filolarından kalkan savaş uçakları, bölücü terör örgütüne ait hedefleri eş zamanlı olarak vurdu.

Bölücü terör örgütüne yönelik daha önce düzenlenen harekatlardan farklı bölgelerdeki hedeflerin ilk kez vurulduğu hava harekatı bir saat sürdü. Büyük gizlilik içinde gerçekleştirilen harekata "Korsan" çağrı kodlu 171. Filo Komutanlığı ile "Pars" çağrı kodlu 181. Filo Komutanlığına bağlı savaş uçakları katıldı. Tanker uçakları da harekat sırasında görev yaptı.

Harekatla teröristlerin kullandığı barınakların yanı sıra haberleşme merkezi, mühimmat depoları ve komuta merkezinin de yer aldığı Sincar Dağı'ndaki 20, Karaçok Dağı'ndaki 19 hedef imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının önemli muharip filolarından olan 171. Filo Komutanlığı, ağır bombardıman ve havadan yere taaruz görevlerini yerine getiriyor. "Pars" çağrı kodlu 181. Filo Komutanlığı ise terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında önemli rol oynuyor.

Gece alçak irtifa uçuş kabiliyetine sahip "Pars" filosundaki uçaklarda "LANTIRN" adı verilen, gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel bir görüş sunan, atılan özel bomba ve füzelerin hedefi isabetle vurmasını sağlayan sistem bulunuyor. Az sayıdaki ülkede bulunan bu sistemin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrı bir güç sağladığı da vurgulanıyor. AA