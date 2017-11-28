  • 28 KASIM 2017, SALI

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Buradasınız : » » Terör örgütüne ait 41 hedef imha edildi

Terör örgütüne ait 41 hedef imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesindeki terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

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Terör örgütüne ait 41 hedef imha edildi

Dün gece saatlerinde kapsamlı bir hava harekatı düzenlenerek bölücü terör örgütüne ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefi başarıyla tahrip etti.

Harekata katılan uçaklar ve insansız hava araçları emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Irak
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