Terör örgütüne ağır darbe: Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. TSK, haftalık olarak yayınladığı Basın Bilgi Notu'nu internet sitesi üzerinden paylaştı.

TSK, Bölücü terör örgütü PKK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara devam ediyor.

Operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 64 terörist etkisiz hale getirildi.

8 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-5 tanksavar silahı, 4 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet AT-5 tanksavar lançeri, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca olmak üzere 19 silah ele geçirildi. Tespit edilen 23 adet EYP ve 8 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi.

Operasyonlarda 6 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı.

4171 kişi yakalandı

Sınır birlikleri tarafından kaçak yollarla yurda giriş çıkış yapmaya çalışan 4171 kişi yakalandı.

Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 bin adet kök kenevir, 580 litre kaçak akaryakıt ve 30 bin 959 paket kaçak sigara ele geçirildi.