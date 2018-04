Terör örgütü YPG/PKK'nın Washington'da büro açmak için başvurduğu ortaya çıktı

TRT World televizyonunun ulaştığı belgelere göre, aralarında üst düzey YPG/PKK yöneticilerinden Senam Mohamed'in de oldugu kişiler, ABD'nin baskenti Washington'de ofis acılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokratik Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuru yaptı.

TRT World'e konuşan Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikali yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.

#BREAKING: TRT World has obtained documents that show the PKK terror group's Syrian offshoot, PYD/YPG, has filed a request with the US Justice Department to open an office in Washington DC pic.twitter.com/jtMApDkxHZ