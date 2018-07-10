Terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı eylem tuzağı

Rehin aldığı ailelerin yakınlarını Fırat Kalkanı bölgesine canlı bomba olmaya gönderen terör örgütü YPG/PKK, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Örgüt, sivilleri tehdit ederek zorla örgüte katmaya ve kanlı eylemlerine ortak etmeye devam ediyor.

Cerablus'ta bir araca bomba yerleştirirken yakalanan zanlı ile, eylem yapmadan ÖSO'ya teslim olan bir kişi gözaltında alındı.

Terör örgütü canlı bombalarını Cerablusa yolladı

Eylem hazırlığında yakalanan zanlılardan Yasir El Husni, Cerablus'ta bir araca bomba yerleştirirken yakalandı, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

"Bana dediler ki, eşinle Cerablus’a gideceksin, orada Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'na suikast yapacaksınız, bomba patlatacaksınız. Patlayıcıyı Özgür Suriye Ordusu'na ait bir araca yerleştirirken yakalandık."

"Halkın tamamı Türk askerinin Münbiç’e girmesini istiyor"

Cuma Abdülkadir ise eylem için gittiği Cerablus'ta polislere teslim oldu. Terör örgütü tarafından tehdit edildiğini söyledi.

"Bana Cerablus’a gidip terör eylemi yaparak Türk askeri ve ÖSO arasında fitne ve kargaşa çıkarmam karşılığında ailene ve sana dokunmayacağız dediler."

Abdülkadir, YPG'nin Münbiç'te halka zorla Türk askeri aleyhine protesto eylemi yaptırdıklarını da söyledi.

"Hepsine silah zoruyla eylem yaptırıyorlar, yoksa halkın tamamı Türk askerinin Münbiç’e girmesini istiyor, özgürlüğüne kavuşmayı bekliyor."

Münbiç'ten kaçıp Fırat Kalkanı bölgesine gelen diğer Suriyeli aileler ise teröristlerin Münbiç'te halka her türlü baskı ve işkence yapmaya devam ettiğini söylüyor.

Kaynak: TRT Haber