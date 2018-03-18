Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’deki kontrol noktası imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bu sabah terörden arındırılan ilçe merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.
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YPG/PKK’ya ait kontrol noktası imha edildi
Şehir merkezindeki temizleme çalışmalarında, terör örgütü YPG/PKK’ya ait kontrol noktası imha edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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Huzurun gelmesini bekliyorlar
Kentlerinin özgürleştirilmesini sağlayan Mehmetçik ve ÖSO birliklerine teşekkür eden siviller, Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzurun kendi topraklarında da bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyor.
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Bu arada ilçe merkezinde konuşlandırılan bazı tankların namlularına Türk bayrağı ve zeytin dalları yerleştirildi.
Kaynak: AA, TRT Haber