  • 17 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.824
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ taktiği

Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ taktiği

TSK ve ÖSO unsurlarının, Afrin ilçe merkezinde kıskaca aldığı YPG/PKK'lı teröristler, tünel ve sığınaklarda gizlenip çatışmaya hazırlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü YPG/PKKdan DEAŞ taktiği

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de 2016-2018 döneminde meskun mahallerden çekilmeye zorlandığı aşamalarda, yer altı ve yapıların içine yuvalandı. Örgüt, kent içine giren rakip güce tünel, sığınak ve bina içlerinden hızla saldırarak, kazanma umudu gütmeden mümkün olan en büyük zararı vermeyi hedefledi.

Afrin'de son 2 gündür YPG/PKK'nın yaptığı hazırlık da DEAŞ taktiğiyle örtüşüyor.

Terör örgütü son 48 saatte yüzlerce silahlı mensubunu sivil araçlarla tahliye etti.

Elebaşları bölgeden uzaklaştırıldı

Merkezden çıkartılanlar, örgütün eylem gücü en zayıf unsurlarını oluştururken, yine sivillere ait araçlarla ilçe merkezine sıkı eğitimden geçirilmiş teröristler getirildi. Geçen hafta ilçedeki üst düzey elebaşlarını çıkaran örgüt, orta düzey elebaşlarını da hızla bölgeden uzaklaştırdı.

Binalarda bombalı tuzaklar

Altlarından tünellerle birleştirilen sığınaklarda ve duvarlarına açılan geçitlerle birbiriyle birleştirilen çok sayıda binada teröristler yuvalanmaya devam ediyor.

Örgüt, gizlediği unsurları, TSK ve ÖSO ilçe merkezine girdikten bir süre sonra harekete geçirmeyi planlıyor.

TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezine girişini engellemeye imkanı olmayan örgütün hedefinde, içeriye giren birliklere en fazla zarar vermek var.

Bu amaçla caddelerdeki sivil araçlar başta olmak üzere, Beşşar Esed rejiminden kalma kamu binaları ve olası ilerleme güzergahı üzerindeki birçok bina bombalarla tuzaklandı.

Kuşatılan merkezden çıkartılması mümkün olmayan askeri araç-gereçlerin TSK ve ÖSO'nun eline geçmesini istemeyen örgüt bunları ateşe vermeye başladı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER