Terör örgütü YPG/PKK mayınına basan köylü hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Afrin'in kuzeyinde olan Şaran Köyü'nde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler kontrolü sağladı.

Suriyeli sivil mayına bastı

TSK'ye bağlı METİ timleri, köyde dedektörlerle patlayıcı ve mayın taraması yaptığı sırada, teröristlerin, evinin bahçesine yerleştirdiği mayına basan ve kimliği öğrenilemeyen Suriyeli sivil, mayına bastı.

İlk müdahaleyi askerler yaptı

Patlama sonucu ağır yaralanan sivile ilk müdahaleyi, mayın dedektörleriyle olay yerine giden ve çevre güvenliği alan askerler yaptı.

Yaralı hayatını kaybettti

Yaraları sarılan Suriyeli, askerlerin yardımıyla bir araca taşınarak en yakın sağlık birimine götürüldü. Yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlama sonrası yaşanan panik kameralar tarafından kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, Şaran Köyü'nde teröristlerin tuzakladığı çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı olduğunu vurgulayarak, patlayıcılar etkisiz hale getirilinceye kadar sivillerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

Kaynak: AA