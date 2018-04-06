Terör örgütü YPG/PKK ezanları susturmuş

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla özgürlüğüne kavuşan Çaman köyünde halk evlerine dönüyor.

Evine kavuşan köylülerden biri de 76 yaşındaki Abdullah Abdo. Yıllarca terör örgütü YPG/PKK’nın zulmüne maruz kalan Abdo, teröristlerin hayvanlardan, tarlalardan sözde vergi aldığını, para vermeyenleri köyden kovduğunu anlattı.

Teröristler köylülerin ibadetlerine de engel olmuş, baskılar nedeniyle camiye imam bile bulunamamış.

Terör örgütünün cami imamını hapse koyduğunu söyleyen Abdo, teröristlerin ezan sesinden bile rahatsız olduğunu, cami istemediklerini ifade etti.

Çocukların örgüte katılmamak için köyü terk ettiğini anlatan Abdo, örgütün oğlu bölgeden kaçanların kızlarını askere aldığını söyledi.

Türk askeri bölgeye ulaşınca bütün köyün rahat bir nefes aldığını belirten Abdo, “Çok şükür şimdi rahatız” dedi.

Kaynak: TRT Haber