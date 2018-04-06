  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.053
    EURO 4.963
  • BIST 114947.58
    ALTIN 172.944
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü YPG/PKK ezanları bile susturmuş

Terör örgütü YPG/PKK ezanları bile susturmuş

Afrin’in Çaman köyünde yaşayan 76 yaşındaki Abdullah Abdo, yıllarca yaşadıkları YPG/PKK zulmünü anlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü YPG/PKK ezanları bile susturmuş

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla özgürlüğüne kavuşan Çaman köyünde halk evlerine dönüyor.

Evine kavuşan köylülerden biri de 76 yaşındaki Abdullah Abdo. Yıllarca terör örgütü YPG/PKK’nın zulmüne maruz kalan Abdo, teröristlerin hayvanlardan, tarlalardan sözde vergi aldığını, para vermeyenleri köyden kovduğunu anlattı.

Teröristler köylülerin ibadetlerine de engel olmuş, baskılar nedeniyle camiye imam bile bulunamamış.

Terör örgütünün cami imamını hapse koyduğunu söyleyen Abdo, teröristlerin ezan sesinden bile rahatsız olduğunu, cami istemediklerini ifade etti.

Çocukların örgüte katılmamak için köyü terk ettiğini anlatan Abdo, örgütün oğlu bölgeden kaçanların kızlarını askere aldığını söyledi.

Türk askeri bölgeye ulaşınca bütün köyün rahat bir nefes aldığını belirten Abdo, “Çok şükür şimdi rahatız” dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrin, köylüler, ypg pkk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER