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Buradasınız : » » Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı

Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı

ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı.

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Afrindeki PYD/PKKya gönderilen ağır silahlar yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor.

Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

Öte yandan Suriye'nin batı Halep kırsalındaki ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü PYD/PKK'lı bir hücreye baskın düzenledi.

Terör örgütüne gönderilmek üzere, içine çok sayıda ağır silah gizlenmiş bir akaryakıt tankerini ele geçirdi.

Aracı batı Halep kırsalında Akil dağı yakınlarında yaptıkları bir operasyonla yakaladılar.

Ele geçirilenler arasında Rus yapımı anti tank füzeleri, RPG-7 roket atar, piyade tüfekleri, NATO üyeleri ülkelerin ortak imalatı 7.62 mm silah mühimmatı, otomatik silah şeritleri, otomatik silahlar, çok miktarda şarjör, Rus ve NATO üye ülkelerin envanterindeki uçak savar silahları ve bu silahlara ait yüklü miktarda mühimmat yer alıyor.

İlk yapılan incelemede, PYD/PKK'ya silahların götürülmesine bir araç tüccarının aracılık ettiği öğrenilirken, sevkiyatın arkasında kimin olduğu henüz araştırılıyor.

Muhalif kaynaklar, silahların Afrin'e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı kullanılmak üzere gönderildiğine dikkati çekti. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: zeytin dalı, OSÖ, idlib, afrin
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