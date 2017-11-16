'Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Van'da temaslarda bulundu.

Van Valiliği ziyaretinde terörle mücadeleye değinen Fikri Işık, terör operasyonlarının kış mevsiminde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Işık, "Terör örgütü tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemini yaşıyor. Artık sezonluk terörle mücadele yok, terörle mücadele bütün yıl boyunca, özellikle kış sezonunda da devam edecek. Terör örgütünün bu topraklardan tamamen def edilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.'' dedi.

Fikri Işık Van Valiliği ve Büyükşehir belediyesi ziyaretlerinin ardından, şehir merkezindeki Kazım Karabekir Caddesinde gezintiye çıktı.

Işık, Cadde boyunca hem Van esnafı ile hem de Van'a akın eden İran'lı turistlerle sohbet etti.

Cadde üzerindeki bir kahvehaneye giren Fikri Işık, kahvedeki gençlerle çay içti.

Fikri Işık, Van Ticaret Borsası'nda da Van'lı iş adamları ile bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber