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Buradasınız : » » Terör örgütü PYD/PKK'nın yalan furyası devam ediyor

Terör örgütü PYD/PKK'nın yalan furyası devam ediyor

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başladığı kara propaganda çalışmalarına devam ediyor.

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Terör örgütü PYD/PKKnın yalan furyası devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medya üzerinden kara propaganda çalışmaları yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yalanları bir bir ortaya çıkıyor.

Son olarak ortaya çıkan Tweet'de, BM tarafından yapılan sözde açıklamada, "Afrin’e yapılan Türk saldırıları ile
15.000’in üzerinde sivilin yaşadığı yerden göç ettiği" ileri sürüldü ve fotoğraf paylaşıldı.

Fakat terör örgütü yandaşlarının paylaştığı fotoğrafın, Zeytin Dalı Harekatı başlamadan 4 ay önce Afrin ile ilgili başka bir haberde ve İspanyolca yayın yapan bir internet sitesinde 28 Haziran 2016 tarihinde de kullanıldığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının harekatı karalamak için atılan bir başka bir Tweet'te ise Türk ordusunun Afrin'deki tarihi eserleri çaldığı iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, Tunceli'de askerlerin keşfettiği Orta Çağ'dan kalan bir küpe yönelik olduğu ortaya çıktı.

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, pyd pkk yalan, Afrin Harekatı
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