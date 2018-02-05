Terör örgütü PYD/PKK Afrin'de köşeye sıkıştı

Mehmetçik Afrin yolunda ilerlemeye devam ediyor.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla ağır darbe alan ve büyük kayıplar veren terör örgütü PYD/PKK işgal ettiği yerlerden bir bir geri çekiliyor.

Örgüt Afrin'de iyice köşeye sıkıştı. Terör örgütü şimdi de Güneydoğu'da denediği ancak tutmayan çukur stratejisini Afrin'de de uygulamayı planlıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK köşeye sıkıştı. Hakim olduğu yerleri tek tek kaybeden teröristler Afrin'in merkezine ve çevresine hendek kazıp, duvar örüyor.https://t.co/BcZ6EhNtGn pic.twitter.com/G1vvJWYF8s — TRT HABER (@trthaber) 5 Şubat 2018

Teröristler Afrin ilçesinin çevresine hendekler kazıp, duvarlar örüyor. Hazırlıklar, teröristlerin Afrin'de de çukur çatışmasına hazırlandığını gösteriyor.

Afrin halkı şehri terk etmek istiyor. Ancak şehri işgal eden terör örgütü buna izin vermiyor.

Binlerce sivilin Afrin'den çıkışına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK muhtemel bir sokak çatışmasında, sivilleri zorla öne sürerek,sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Teröristlerin, sivillerin arasına karışarak sivil ölümler üzerinden propaganda yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber