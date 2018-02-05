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Buradasınız : » » Terör örgütü PYD/PKK Afrin'de köşeye sıkıştı

Terör örgütü PYD/PKK Afrin'de köşeye sıkıştı

TSK ve ÖSO'nun Afrin'in merkezine doğru başarıyla ilerlemesi nedeniyle paniğe kapılan teröristler, ilçenin çevresine hendek kazıp, duvar örüyor.

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Terör örgütü PYD/PKK Afrinde köşeye sıkıştı

Mehmetçik Afrin yolunda ilerlemeye devam ediyor.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla ağır darbe alan ve büyük kayıplar veren terör örgütü PYD/PKK işgal ettiği yerlerden bir bir geri çekiliyor.

Örgüt Afrin'de iyice köşeye sıkıştı. Terör örgütü şimdi de Güneydoğu'da denediği ancak tutmayan çukur stratejisini Afrin'de de uygulamayı planlıyor.

Teröristler Afrin ilçesinin çevresine hendekler kazıp, duvarlar örüyor. Hazırlıklar, teröristlerin Afrin'de de çukur çatışmasına hazırlandığını gösteriyor.

Afrin halkı şehri terk etmek istiyor. Ancak şehri işgal eden terör örgütü buna izin vermiyor.

Binlerce sivilin Afrin'den çıkışına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK muhtemel bir sokak çatışmasında, sivilleri zorla öne sürerek,sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Teröristlerin, sivillerin arasına karışarak sivil ölümler üzerinden propaganda yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, teröristler, PYD, PKK, afrin
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