Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Ölmez (31) ve avukatı hazır bulundu.

"Bilseydim paylaşmazdım"

Sosyal medya hesabından "herşey zamansız" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Ölmez, pişman olduğunu belirterek, "Suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bilseydim paylaşımda bulunmazdım" dedi.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdiği sanık Ölmez'in tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

