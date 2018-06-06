  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.608
    EURO 5.428
  • BIST 95516.81
    ALTIN 191.826
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kayseri'de "terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Ölmez (31) ve avukatı hazır bulundu.

"Bilseydim paylaşmazdım"

Sosyal medya hesabından "herşey zamansız" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Ölmez, pişman olduğunu belirterek, "Suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bilseydim paylaşımda bulunmazdım" dedi.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdiği sanık Ölmez'in tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: terör örgütü, sosyal medya, kayseri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER