İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son durumu değirlindirdi. Soylu, 'Terör örgütü PKK'ya katılımda 30 yılın en düşük seviyesindeyiz' dedi.

"FETÖ'nün hareket kabiliyetini bitirdik"

"FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik" diyen Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye içerisinde söylüyorum. Ama gerek kendilerine yönelik buraya hala bağlılıklarını iddia edenler, cezaevinde farklı bir dünya içerisindeler. Onlara her 15 günde, her bir ayda, her bir buçuk ayda bir eski günlere gelebilecekleri ümidini vermeye çalışıyorlar yani gerçeklikten kopuklar."

"Son bir yılda 68 bin 464 operasyon yaptık"

İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir yılda yaklaşık 68 bin 464 operasyon yaptık. Bunun 40 bini PKK, 25 bini FETÖ, 2 bin 109'u da DEAŞ'a yönelik operasyon." bilgisini paylaştı.

Cezaevlerine düşen DEAŞ mensupları ve sempatizanlarıyla birebir mülakatlar yapıldığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Mülakatlarda aslında Adalet Bakanlığıyla birlikte nasıl bir terör örgütüyle, nasıl bir mekanizmadan, dinamikten hareket eden bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı çözmeye çalıştık. Profil oluşturduk. Orada enteresan sonuçlar aldık. Bu enteresan sonuçları terörle mücadelemizde arkadaşlarımızla beraber kullanıyoruz."