  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.581
    EURO 4.213
  • BIST 102101.46
    ALTIN 147.496
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Terör örgütü PKK'ya katılımda 30 yılın en düşük seviyesindeyiz'

'Terör örgütü PKK'ya katılımda 30 yılın en düşük seviyesindeyiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Soylu, 'Terör örgütü PKK'ya katılımda 30 yılın en düşük seviyesindeyiz' dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü PKKya katılımda 30 yılın en düşük seviyesindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son durumu değirlindirdi. Soylu, 'Terör örgütü PKK'ya katılımda 30 yılın en düşük seviyesindeyiz' dedi. 

"FETÖ'nün hareket kabiliyetini bitirdik"

"FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik" diyen Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye içerisinde söylüyorum. Ama gerek kendilerine yönelik buraya hala bağlılıklarını iddia edenler, cezaevinde farklı bir dünya içerisindeler. Onlara her 15 günde, her bir ayda, her bir buçuk ayda bir eski günlere gelebilecekleri ümidini vermeye çalışıyorlar yani gerçeklikten kopuklar."

"Son bir yılda 68 bin 464 operasyon yaptık"

İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir yılda yaklaşık 68 bin 464 operasyon yaptık. Bunun 40 bini PKK, 25 bini FETÖ, 2 bin 109'u da DEAŞ'a yönelik operasyon." bilgisini paylaştı.

Cezaevlerine düşen DEAŞ mensupları ve sempatizanlarıyla birebir mülakatlar yapıldığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Mülakatlarda aslında Adalet Bakanlığıyla birlikte nasıl bir terör örgütüyle, nasıl bir mekanizmadan, dinamikten hareket eden bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı çözmeye çalıştık. Profil oluşturduk. Orada enteresan sonuçlar aldık. Bu enteresan sonuçları terörle mücadelemizde arkadaşlarımızla beraber kullanıyoruz."

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörle Mücadele
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER