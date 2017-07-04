Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 270 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, ülke genelinde haziran ayında düzenlediği operasyonlarda da terör örgütü PKK'ya göz açtırmayarak, 270 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yaz ayında da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve bahar aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

270 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Haziran'daki saldırılarında 23 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir öğretmenin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 2 kişi yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 48 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Haziran ayında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 270 teröristi etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 370 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 111'i tutuklandı.

118 sığınak ve barınak imha edildi

Bölücü terör örgütü açısından barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle önemli olan başta Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt olmak üzere çeşitli bölgeleri teröristlerden temizlemek ve örgüt mensuplarının yeniden toparlanmasını önlemek amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Güvenlik güçlerince ülke genelinde haziranda düzenlenen operasyonlarda, bir tanksavar füzesi, 15 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 havan, 118 piyade tüfeği, 6 keskin nişancı tüfeği, 40 av tüfeği ve 480 el bombası ele geçirildi, 74 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca 4 bin 640 kilogram amonyum nitrat, 680 tüp, 44 havan mühimmatı, 798 roketatar mühimmatı, 60 bombaatar mühimmatı, 10 mayın, 30 bin 900 silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarınca kullanılan 118 sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.

Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" veya "ulaşılamaz" denilen alanlara girerek, teröristleri inlerinde bulup çıkaran güvenlik güçleri, örgütün sözde sorumlularını da bir bir etkisizleştirdi.

Kahraman güvenlik güçlerince Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerindeki operasyonlarda, örgütün sorumlularından olan ve aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan "Sefkan" kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu "Hakkı" kod adlı Yasin Atsak ile yeşil kategorideki sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu "Alişer" kod adlı Zeynal Leblebici etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesiyle teröristlerin büyük moral bozukluğu yaşadığı belirtildi.

Mehmetçik Kato Dağı'nda destan yazıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında 19 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon haziranda da devam etti.

Operasyonda, 782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Kato Dağı'nda tespit edilen mağara sayısı 112'ye ulaştı.

Hazirandaki terör olaylarından bazıları:

- Muş'ta 3 Haziran'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 Haziran'da askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda bir asker şehit oldu, yaralanan 6 asker tedavi altına alındı.

- Şırnak'ta 9 Haziran'da Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 asker şehit oldu, 2 korucu yaralandı.

- Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 2 ayrı terör saldırısında bir öğretmen ve 2 asker şehit düştü, biri asker 2 kişi yaralandı.

- Hakkari'de 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen 2 ayrı saldırıda 3 güvenlik korucusu ve 6 asker yaralandı.

- Şırnak'ta merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde babasının yerine hayvanlarını otlatan güvenlik korucusu Mehmet Beldek, 19 Haziran'da kaçırıldığı terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde 17 Haziran'da PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.

- Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 18 Haziran'da teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.