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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmat depoları imha edildi

Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmat depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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Terör örgütü PKKnın silah ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti. 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, hava harekatı, Genelkurmay Başkanlığı
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