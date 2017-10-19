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Buradasınız : » » 'Terör örgütü mensuplarını gideceğiz, bulacağız ve gereğini yapacağız'

'Terör örgütü mensuplarını gideceğiz, bulacağız ve gereğini yapacağız'

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'deki programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Terör örgütü mensuplarını gideceğiz, bulacağız ve gereğini yapacağız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki polis servis aracına bombalı saldırıyla ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. O terör örgütleri mensupları, hangi deliğe girerse girsinler, hangi taşın arkasına saklanırlarsa saklansınlar gideceğiz, bulacağız ve gereğini yapacağız." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, 17 Ekim'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buradaki toplantıda polislere hitap eden Elvan, tüm emniyet mensuplarının yoğun bir şekilde çalışıp, hem terörle hem uyuşturucuyla mücadele ederken, vatandaşın da can güvenliğini koruduğunu söyledi.

Elvan, Mersin Emniyeti'nin, gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle terörle mücadele konusunda vermiş olduğunuz o büyük savaş, çaba takdire şayandır. Birçok ilde tespit edilen terör örgütü mensupları bile sizlerin sağladığı bilgilerle oralarda yakalanıp tutuklanıyor. Bu konuda vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, güvenlik güçlerimiz, emniyet mensuplarımız bu terörün kökünü kurutup, ülkenin önünü açmak, birliğini, bütünlüğünü daim kılmak için gecesini gündüzüne katıyor." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Elvan, "Mersin'imizin birçok mahallesinde, 'Öncelikli sorun nedir' diye sorulduğunda ilk söylenen şey uyuşturcuydu. Bugün o mahallelere sorduğumuzda uyuşturucu konusu hemen hemen gündemden düşmüş durumda. Bu sizlerin başarısı. Neticesini birlikte gördük ki 81 il içerisinde uyuşturucuyla mücadele konusunda birinci seçilen il Mersin'imiz, Mersin Emniyet Müdürlüğümüz oldu. Her birinizi kutluyor, tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin'deki polis servis aracına bombalı saldırı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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