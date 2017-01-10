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Buradasınız : » » Terör örgütü DEAŞ'a ait 9 hedef imha edildi

Terör örgütü DEAŞ'a ait 9 hedef imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

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Terör örgütü DEAŞa ait 9 hedef imha edildi

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Harekat kapsamında 10.02-10.30 saatleri arasında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Bilgilendirmede, hava harekatında, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait 3'ü barınma yeri, 9'u savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 12 hedefin ateş altına alındığı kaydedildi.

Daha önceden barınma yerinde olduğu tespit edilen teröristlerden dışarı çıkabilen olmadığı ifade edilen bilgilendirmede, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.  AA 

Etiketler: Türk Hava Kuvvetleri, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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