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Buradasınız : » » 'Terör örgütü çırpınıyor, yeni eleman devşiremiyor'

'Terör örgütü çırpınıyor, yeni eleman devşiremiyor'

İçişleri Bakanı Soylu, "8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 72. Terör örgütü çırpınıyor, kendine yeni eleman devşiremiyor." dedi.

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Terör örgütü çırpınıyor, yeni eleman devşiremiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016’nın 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573'tü. Şu anda 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 72. Terör örgütü çırpınıyor, kendine yeni eleman devşiremiyor." dedi.

Etiketler: süleyman soylu
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