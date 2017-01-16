Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Nizip Konteyner Kenti'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Nizip'teki kamplarda 15 bin civarında sığınmacı bulunduğunu, bunun Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaşın bitmesini ve sığınmacıların yurtlarına dönmesini temenni ettiklerini ifade eden Malkoç, "Dönmeyecek olanlara da gönlümüz ve kapımız açık. İnşallah onlarla ilgili de gerekli idari ve diğer düzenlemeler yapılır." dedi.

"Terör örgütlerinin unuttuğu bir şey var..."

Türkiye'nin, dünyanın en kanlı terör örgütlerine muhatap olduğunu ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerin unuttuğu bir şey var. Bu milletin yüreğini unutuyorlar, bu milletin imanını unutuyorlar, bu milletin tarihini unutuyorlar, bu milletin asaletini unutuyorlar. Biz 1071'in tarih sayfalarında kaldığını zannederdik. Biz Çanakkale ruhunun 1916'larda 1918'lerde kaldığını zannederdik. Biz Kurtuluş Savaşı ruhunun o yıllarda kaldığını zannederdik. Tarih diye okurduk onları ancak 15 Temmuz gecesi bütün bahsettiğimiz ruhun bu milletin asaletinde olduğunu hep beraber gördük ve yaşadık. Bizim gönlümüz geniş. Merhametimiz, şefkatimiz Mevlana'dan, Yunus'tan geliyor. Bunun karşılığını da hem bu dünyada hem de öbür dünyada alacağız inşallah."

Malkoç, toplantının ardından konteyner kentteki hastaneyi gezdi, sığınmacı çocuk ve kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti. AA