‘Terör örgütlerinin hepsine diz çöktüreceğiz’

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz." dedi.

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"Bu hain saldırı, Türkiye'nin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı saldırılardan bir yenisidir ve niteliği itibarıyla da önceki saldırılardan önemli derecede farklılıklar arz etmektedir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

İstanbul'daki terör saldırısı, hakkında 2017 yılının ilk dakikalarında, ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj var. 2016 Türkiye için, bölgemiz için zor bir yıl oldu. Terör örgütleri eş zamanlı olarak, arkalarındaki stratejik ittifaklarını da kullanarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Milletçe, '2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek ve Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek, 2017'yi esenlik, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek' diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz."

Uluslararası camiaya çağrı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bu terör saldırısı karşısında çağrılarının bir kısmının da uluslararası camiaya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörden bu kadar canı yanmış olan bir ülkenin mensupları olarak bir kez daha şunu söylemek hakkımızdır. Artık uluslararası camia, terörün karşısında çifte standartlı davranmayı bırakmalıdır. Her terör saldırısından sonra timsahın gözyaşları mesabesindeki birtakım taziye dileklerinin, temennilerinin hiçbir anlam ifade etmediğini bir kere daha söylemek isterim. Bu terör örgütleri bu kadar büyük silah, istihbarat, lojistik ve siyasi destekleri almaya devam ettiği sürece, değil Türkiye, dünyanın hiçbir ülkesi terör saldırılarından korunmuş olmayacaktır. Eğer samimiysek terörün dünyada bir küresel tehdit olmaktan çıkmasını istiyorsak gelin uluslararası camianın bütün güçleri, bütün ülkeler hep beraber olalım. Hep beraber teröre karşı, bütün terör örgütlerini, bir vekalet savaşının aracı olarak kullanmaktan vazgeçerek bir kenara bırakalım ve terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verelim. Bu, Türkiye olarak son derece zorunlu olan bir çağrımızdır. Bütün dünyaya, bütün uluslararası camiaya yaptığımız bir çağrımızdır. Ayrıca siyasi farklılıkları, görüşleri, dinleri, diyanetleri, hayat tarzları ne olursa olsun herkese bir çağrıda daha bulunuyoruz; gelin insanlık cephesinde, ortak bir cephede buluşalım. Ama, fakat, şöyle, böyle demeden, terörün türlerini ayırmadan, bu terör örgütü iyidir, şuradaki terör iyidir, buradaki terör kötüdür diyerek terör örgütlerini tasnif etmeden bütün dünyada ahlaktan, insanlıktan, insan onurundan yana olanlar, insanlık cephesinde buluşalım ve bunun karşısında olan bu vahşilere, canilere, terörist çetelere ve arkasındaki karanlık akıllara karşı mücadelemizi sürdürelim."

"Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır"

İstanbul'daki terör saldırısının Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesaj olduğunu beliten Kurtulmuş, "Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde, başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonların hem terör örgütlerini hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, son zamanlardaki sahadaki başarıları hazmedemeyen güçlerin, terör eylemini yönlendirdiğinin anlaşıldığını söyledi.

"Sosyal medya üzerinden halkın arasını açmaya gayret ediyorlar"

Sosyal medya üzerinden hayat tarzı, inanç, mezhep fakı gibi konularla halkın arasını açmaya çalıştıklarına dikkat çeken Kurtulmuş şunları kaydetti:

Bu terör eylemiyle birlikte, maalesefTürkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir."

"Kararlılıkla Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz"

Terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit olmaktan çıkıncaya kadar operasyonların devam edeceğini ifade eden Bşabakan Yardımcısı Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz."

"Türkiye-Irak ilişkileri yeniden başlatılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Aynen Rusya ilişkilerinde olduğu gibi kopma noktasına gelmiş olan Türkiye-Irak ilişkileri yeniden başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak’a resmi ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, "İki ülke arasındaki meseleler ve özellikle Irak’ta teröre karşı ortak mücadele, bu mücadele kapsamında da Irak'ın geleceğinin bundan sonra şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Zor bir süreç ama inşallah Irak’ta da yeni bir barış perspektifi kapıdadır, bunun uygulaması kapıdadır. Türkiye çevresindeki bütün bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.

"OHAL gerektiği kadar devam edecektir"

"OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır." diye Kurtulmuş şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın."

"Yeni KHK hazırlıklarımız devam ediyor"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kanun Hükmünde Kararname çalışmaları hakkında, "Yeni Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarımız devam ediyor, büyük bir kısmı tamamlandı, son rotüşlar yapılıyor. En kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

"Konu gündeme gelmedi"

İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının "sivil şehit" sayılıp sayılmayacağı konusunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, terör saldırıları ve sivil şehitlerle ilgili bir yasanın olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmediğini belirterek, "Bu konu gündeme gelmedi. Gündeme gelir ve bu da gerekirse tartışılır." yanıtını verdi.

"Bir hafta destek vermesinler bütün örgütler çöker gider"

Bazı şeyleri 'laf olsun' diye söylemediklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Şunu da bir kere daha çok açık söyleyeceğim. Terör örgütlerinin arkasında bulunanlar, bunlara destek verenler, bunlara lojistik destek verenler, bunlara istihbarat desteği sağlayanlar, bunlara silah desteği sağlayanlar bir hafta terör örgütlerinin arkasında durmasınlar, dünyadaki bütün terör örgütleri çöker gider. DEAŞ'ı da bunun içine koyuyorum, PKK'sını da bunun içine koyuyorum." diye konuştu.

"Bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz"

Kurtulmuş, ne kadar haklı olduğunun Ortaköy saldırısında bir kez daha görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya, büyük bir nimettir ama sosyal medyanın milli menfaatlerimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'nin geleceğini daha iyi yapabileceğimiz bir alan olarak görmemiz lazım.

Beyler, oturdukları masaların üzerinden, o onu tehdit ediyor, öteki onu tehdit ediyor. O, hayat tarzı üzerinden bir şey söylüyor, öteki hayat üzerinden bir şey söylüyor. DEAŞ da tam bunu istiyor zaten. Şimdi bununla ilgili olarak çok açık söylüyorum. Bütün sosyal medya hesaplarını, provokatif olarak kullanılan bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz, takip etmeye de devam edeceğiz. Burası dingonun ahırı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bu aziz vatanı, biz yolda bulmadık. Üç-beş tane sosyal medya trolü, bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye de onlara seyirci kalacak değiliz. Bundan alınan olursa, alınmaya devam etsinler."

Beşiktaş, Kayseri ve Ortaköy saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde takibatların yapıldığını anlatan Kurtulmuş, "347 sosyal medya hesabı, son derece söylediğimiz çerçevede yani milletin arasına düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için, bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapılarak, gerekli yerlere çıkarıldılar." dedi. AA