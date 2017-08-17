Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Etrafımızda çok düşman var. Ülkemize müdahale ederek, bu bayrağı dindirmek, ezanları susturmak için terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletler var. Coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek ve güçlü olmaktan geçiyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Van'da valilik ve partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Temel Atma Töreni ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada Marmara depreminde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bakan Eroğlu, o dönemde İSKİ olarak deprem bölgesine çok büyük yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Van depremi olduğu zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bütün bakanların kente geldiğini anlatan Eroğlu, Beşir Atalay'ın bir yıl boyunca evini barkını bırakarak yeniden Van'ı inşa etmek için bütün çalışmaları takip ettiğini, 8 milyar lira paranın bu kent için harcandığını kaydetti.

Van'a 48 kilometre öteden içinden arabaların geçebildiği borularla su taşıdıklarını, TOKİ'nin burada çok önemli yatırımlara imza attığını anımsatan Eroğlu, "Allah bir daha o günleri ülkemize yaşatmasın. Allah, ülkemizi her türlü doğal afetlerden, depremlerden, FETÖ, PKK gibi bütün terör örgütlerinin şerrinden muhafaza etsin." diye konuştu.

"Minarelerden ezanlar ilelebet okunacak"

Eroğlu, AK Parti'nin en önemli icraatlarından birinin kalp kazanmak olduğunu, 80 milyon insanı kardeş olarak benimsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz hizmet için varız. İnsanların en faydalısı çevresine hizmet edendir. Bizde mesai mefhumu yok. Etrafımızda çok düşman var. Ülkemize müdahale ederek, bu bayrağı dindirmek, ezanları susturmak için terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletler var. Coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek ve güçlü olmaktan geçiyor. Bunu sağlarsak kimse bize yan gözle bakamaz. Allah'ın izniyle bu topraklarda şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak, minarelerden ezanlar ilelebet okunacaktır. O soysuzlara fırsat vermeyeceğiz, inlerine giriyoruz."

Geçen yıl Van'a geldiğinde 42 müjde verdiğini, bunlardan 19'unu tamamladıklarını vurgulayan Bakan Eroğlu, bu kez de 20 müjdeyle kente geldiğini, bakanlık olarak Van için ne gerekiyorsa yapacaklarını aktardı.

"Huzur iklimi gelince buraya yerli ve yabancı turist yağmur gibi yağar. Bunu da hükümetimiz yapacaktır." diyen Eroğlu, en büyük yatırımları Van'a yaptıklarını, bu yatırımlarla kentin yıldızı parlak, geleceğe emin adımlarla ilerleyen çok büyük bir merkez olacağını kaydetti.

"29 milyar 919 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek"

Bakan Eroğlu, DAP'ı tamamlamaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine talimat verdiğini, Van'ın da aralarında bulunduğu bu alanda 29 milyar 919 milyon liralık yatırım gerçekleştireceklerini bildirdi.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da ülke olarak Marmara depreminde dönemin hükümetinin acizliğini gördüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O acı günü bir kez daha üzüntüyle anıyoruz. Ama 2011 Van depreminde Başbakanımızdan bakanlara hepimiz buradaydık. Çok önemli çalışmalara imza attık. Van'ı yeniden kurarken suyunu da çözmek istedik ve Bakanımız Veysel Eroğlu'nun destekleriyle 150 milyonluk yatırımla su sorunu giderildi. Önemli hizmetler gerçekleştirdik. Başbakanımız, bakanlarımız hepimiz buradaydı. Biz bir hizmet hareketiyiz. Öyle hamasetle siyaset yapmıyoruz. İş yapıyoruz. Hep öyle oldu. Şu anda da onlardan biri üzerindeyiz. Bu dönem Van'ın bütün meseleleri bizim önümüzde. Hepsini çözmek için gayret ediyoruz."

Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından üreticilere sertifikalarını dağıttı.