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Buradasınız : » » 'Terör örgütlerine karşı mesafemiz değişmeyecek'

'Terör örgütlerine karşı mesafemiz değişmeyecek'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye olarak, bizim dışımızdaki ülkeler ne yaparsa yapsın, terör örgütlerine karşı eşit mesafede durma pozisyonumuz hiç değişmeyecektir." dedi.

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Terör örgütlerine karşı mesafemiz değişmeyecek
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye'yi ziyaretleri ile ilgili olarak, "Özellikle Suriye'de bazı görüş ayrılıklarımızın giderilmeye başladığının, FETÖ konusunda olumlu adımlar atılmasına imkan sağlayacak birtakım görüş yakınlaşmalarının başladığının da işaretidir." dedi.
 
Kurtulmuş, "Türkiye olarak, bizim dışımızdaki ülkeler ne yaparsa yapsın, terör örgütlerine karşı eşit mesafede durma pozisyonumuz hiç değişmeyecektir. DEAŞ da PYD de terör örgütü olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.
 
"El Bab'daki operasyonda da sona gelinmek üzere"
 
El Bab'daki operasyonda da sona gelinmek üzere olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Aşağı yukarı TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri şehrin bütününe hakim olmuştur. Ama dikkat ve titizlikle devam ediyoruz. Çünkü DEAŞ'ın olası birtakım intihar saldırılarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bunlara karşı da TSK da ÖSO unsurları da son derece titiz şekilde operasyonun temizleme faslını sürdürüyor." şeklinde konuştu.
 
Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:
 
"En kısa zamanda bütünüyle El Bab temizlendikten sonra oraya da insanlar gelecektir. Şimdi diyoruz ki, aynı modeli Rakka'da kullanalım. Rakka'da da bu çerçevede o şehrin ahalisinden oluşan muktedir yerel unsurlar desteklensin, uluslararası camia, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer unsurlar buraya lojistik destek versin, orası DEAŞ'tan temizlensin, temizlendikten sonra da bir başka terör örgütünün eline teslim edilmesin. Pozisyonumuz çok açık, nettir. Bu pozisyonumuzla gerekli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler çerçevesinde belli bir sonuç alınırsa Türkiye bu sonuca göre hareket eder." AA
 
Etiketler: ypg, Terörle Mücadele, DEAŞ, başbakan yardımcısı numan kurtulmuş, Bakanlar kurulu
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