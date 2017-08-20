  • 20 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor'

'Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Vali Ali İhsan Su ile Silifke ilçesinin bin 400 rakımındaki Kırobası Yaylası'nı ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Vali Ali İhsan Su ile Silifke ilçesinin bin 400 rakımındaki Kırobası Yaylası'nı ziyaret etti.

Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Elvan, bir parkta yaptığı konuşmasında, terörle mücadele çalışmalarına değinerek, PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik çalışmaların amansız devam ettiğini vurguladı.

Terörün kökünü, vatandaşların desteğiyle kurutacaklarına dikkati çeken Elvan, "Bu terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor. Bunları kullananlara karşı da mücadelelerimiz sürecek. Bu terör örgütlerinin inlerine giriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, o terör örgütlerini ve teröristleri yok etmek için mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle onların kökünü de sizlerin güçlü desteğiyle hep birlikte kurutacağız." dedi.

Elvan, terörle mücadelenin yanı sıra ülkenin önünü kesmek isteyenlere karşı da mücadeleler verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için de olağan gücümüzle, geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bizim gücümüzü kırmak isteyenlere, büyümemizi engellemek isteyenlere sesleniyorum, büyümemizi ve güçlenmemizi asla engelleyemeyeceksiniz. Bu millet burada oldukça, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insanlar oldukça bu ülke güçlenmeye ve büyümeye devam edecektir."

Vatandaşın efendisi değil, hizmetkarı olduklarına işaret eden Elvan, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin, Terörle Mücadele
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER