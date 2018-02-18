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Buradasınız : » » Terör örgütleri öldürülen teröristleri saklıyor

Terör örgütleri öldürülen teröristleri saklıyor

Terör örgütleri Zeytin Dalı Harekatı'nda, verdiği büyük kaybı gizlemek için ölen teröristlerin cesetlerini saklayarak diğer teröristlerin bölgeden kaçmasını engellemeye çalışıyor.

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Terör örgütleri öldürülen teröristleri saklıyor

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye büyük kayıplar verdiriyor.

Havadan uçaklar terör hedeflerini vururken, karadan ise obüsler ve topçular hedeflere bomba yağdırıyor.

Cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyorlar

Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi karşısında elindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütü, mevzilerden kaçan diğer teröristleri yerinde tutabilmek için her yolu deniyor. 

Verilen kayıpları gizleyerek ön tarafa sürdüğü teröristlerin kaçmasını engellemeye çalışan terör örgütü, cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyor. 

Terör örgütünün bu şekilde yaşadığı büyük kayıpları gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

Afrin kırsalını teröristlerden bir bir arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri, cesetlerin yerini tespit ederek terör örgütünün ne kadar büyük bir kayıp verdiğini gün yüzüne çıkarıyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrin
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