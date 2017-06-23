İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerin de aralarında bulunduğu vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan sel felaketinden dolayı Polatlılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, vatandaşların bundan dolayı endişelerinin olmamasını istedi.

Bugün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde tecrübe paylaşımı konferansında öğrencilere yalnız olmadıklarını ve milletin dualarının kendileriyle olduğunu anlattığını aktaran Soylu, "Ölüme onlar gibi her an hazırız. Eğer buna hazır olmazsak bizi mağlup etmeye çalışanlar, plan kuranlar, tezgah kuranlar, eğer biz tam anlamıyla irademizi ortaya koymazsak çoluk çocuğumuz, ailemiz dahil, Allah şahittir ki her şeyden vazgeçeriz, vatanımızdan, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ay yıldızlı bayrağımızdan ve Ezanı Muhammediye'den vazgeçmeyiz." diye konuştu.

Soylu, zenginliği sadece hayat standardını yükseltmek için istemediklerini belirterek, dünyadaki mazlumlara sessiz kalan ve elindeki güçle dünyayı kendilerine diz çökertmeye çalışanlara karşı güçlü bir Türkiye istediklerini ifade etti.

"Terör örgütleri inlere sıkışmış durumda"

"Güçlü olacağız, zengin olacağız, sözümüz dünyaya hüküm olacak." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütleri bugün dağılmış bir durumdadır. Telsiz konuşmalarını dinliyoruz. 'Otları yiyoruz, ne olursunuz bize yardımcı olun' diye kendi arkadaşlarından aman dileniyorlar. Hayvan gibi mağaralarda saklanıyorlar. Ama bizim aslanlarımız gereğini yerine getiriyorlar ve getirmeye devam edecekler."