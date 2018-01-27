Terör örgütleri için Afrin'de çember daralıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 8. gününe girdi.

Zeytin Dalı Harekatı planlanlığı gibi ilerliyor. Yoğun yağış ve sis nedeniyle adım adım Afrin'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birliklerine uçaklar da gece boyunca mevzileri vurarak destek sağladı.

Bir köy daha ele geçirildi

TSK ve ÖSO, PYD/YPG'nin işgali altında bulunan Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyü ele geçirildi.

394 terörist öldürüldü

Harekatın başladığı günden bu yana 394 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör yuvaları havadan savaş uçakları karadansa tanklarla tek tek yerle bir ediliyor. Harekatta son olarak 340 terör mevzisi vurularak imha edildi.

Sınırda mevzi kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı.

Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.

TRT Haber'in ulaştığı yeni görüntülerde YPG mevzilerinin vurulma anları yer alıyor. O görüntülerde önce hedef belirleniyor. Ardından o hedefler tam isabetle vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör hedefleri imha edildi. @trthaber özel görüntülere ulaştı. pic.twitter.com/WLxvI4ZMdn — TRT HABER (@trthaber) 26 Ocak 2018

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatında yerli ve milli silahları kullanıyor. Fırtına obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, İHA gibi yerli yapım araçlar, silahlar ve mühimmat devrede.

Milli helikopter ATAK'ın da kullanıldığı harekatta, yine yerli yapım radar karıştırıcı KORAL da görev alıyor.

İki 'Skorsky' helikopter sınırı geçti

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 'Skorsky' ve bir askeri helikopter, sınırı geçti. Sabah erken saatlerde ilçe üzerinden uçan hekilopterin tam teçhizatlı oldukları görüldü. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

Burseya’dan sonra hedef Bafelyun Tepesi

Askeri yetkililer, Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu söylüyor.

Hedefler bombalandı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis'in sınır hattından duyuldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin'e yönelik top atışları yapıldı.

ÖSO güçleri, mevzilerde nöbette

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı 'Livai Şimal Azez' grubu mensupları, kendilerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin'deki YPG'li teröristlerin olası saldırılarını önlemek için mevzilerinde hazır bekliyor.

Cephe hattındaki ÖSO askerleri elleri tetikte bekliyor

ÖSO güçleri, yağmurun sürdüğü bölgede mevzilerde nöbet tutarken, dürbünlerle de terör örgütü mevzilerini takip ediyor.

Terör örgütü PKK/PYD'ye karşı, ÖSO saflarında mücadele eden Kürt kökenli askerler, TRT Haber'e konuştu.

ÖSO saflarında çarpışan Kürt askerler @trthaber'e konuştu: PYD, Kürt çocukları zorla okuldan alıp kalkan yapıyor. pic.twitter.com/eQ3rDgHBm0 — TRT HABER (@trthaber) 25 Ocak 2018

Afrin bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi.

Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin'e sevk edildi.

Terör yuvası Afrin

PYD/PKK, Afrin'i Temmuz 2012'de Beşşar Esed rejiminden devraldıktan sonra, ilçe örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan biri haline geldi.

TSK ve ÖSO, yaklaşık 6 yıldır örgütün yoğun biçimde yuvalandığı ve tuzaklar kurduğu Afrin'deki ilerleyişi, güvenli şartlarda yapmaya öncelik veriyor.

Kaynak: TRT Haber