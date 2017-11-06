Terör operasyonlarının bir haftalık bilançosu

İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bin 476 operasyonda 4 bin 459 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 80 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bin 476 operasyonda 4 bin 459 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...