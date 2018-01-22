Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruldu

Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/YPG mevzileri ile hedefler Türk mühendisler tarafından yapılan T-122 Sakarya Çok Namlulu 122 milimetrelik roketatar füzeleri ile vuruldu.

TBMM Sanayi, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Roketsan’ı ziyaretimizde incelediğimiz T-122 Sakarya çok namlulu 122 mm’lik roketatar füzeleri ile Afrin’deki terör hedefleri yerle bir edildi." dedi.

Erdoğan, 2003’ten beri PKK yapılanmasının olduğu Afrin'de 8-10 bin terörist olduğunu söyledi.

ÇNRA'lar hedefi 12'den vuruyor

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Cerablus'tan sonra T-122 Sakarya ÇNRA'lar, ikinci kez kullanıldı.

Yüksek ateş gücü olarak nitelendirilen çok namlulu roketatarlar, ihtiyaç duyulduğunda düşman ateş destek vasıtaları, komuta merkezleri, kıta toplulukları, hava savunma sistemleri, liman ve hava üstleri gibi hedefleri vurabiliyor.

Bu silahların en önemli özelliği yüksek harekete kabiliyeti ve ateş hızına sahip olması.

Sakarya ÇNRA'lar, 40 roketi 80 saniyede fırlatarak 3-40 kilometre arasındaki düşmanın yüksek öncelikli hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor.

Roketsan’ın üretimi olan T-122 ÇNRA gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.

Milli imkanlarla üretilen 122 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, fırlatma aracı, komuta aracı, mühimmat aracı ve metro desteği ünitelerinden oluşuyor.

Metro desteği, atışların doğruluğunu artırmak için sistemin balistik hesaplamasında kullanılan meteorolojik verilerin sayısal olarak sağlanmasını gerçekleştiriyor.

En modern alt sistemlere sahip olup ÇNRA'lar, görmeden yoğun ve etkili ateş imkanı sunuyor.

Milli İHA'lar da görev başında

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla teknik ekiple birlikte sahaya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafları paylaşan Bayraktar, harekatta ilk kez yeni geliştirilen teknolojilerin kullanıldığını ve Milli İHA'ların da Afrin'de görev başında olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA/TRT Haber