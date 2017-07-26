Terör mağduru kız çocukları TBMM'de

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Bizim yazımızda, bizim mayamızda Türk-Kürt ayırımı yoktur. Bizi bölmelerine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bahçekapılı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türk Diyanet Vakfı ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) iş birliğiyle Şırnak, Mardin, Cizre illerinden gelen terör mağduru kız çocuklarından oluşan heyeti kabul etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bahçekapılı, projenin çok anlamlı bir sloganla yürütüldüğünü söyledi.

"Yazımda Kardeşlik Var" sloganının, bir yandan bunun bir yaz kampı oluşunu ifade ettiğini belirten Bahçekapılı, "Diğer yandan yazımızın, yazgımızın ancak ve ancak kardeşlik olabileceğini, bunun dışında alnımıza karanlık eller tarafından yazılmak istenen tüm yazıları reddettiğimizi ifade ediyor." diye konuştu.

Bu çok anlamlı ve yerinde olan projenin, terörle mücadelede sadece güvenlik güçlerinin tek başına başaracağı bir mücadele olmadığını, dolayısıyla topyekün bütün halkın, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde, doğusundan batısına kardeşlik içinde hareket etmesi gerektiğini hatırlattığını dile getiren Bahçekapılı, "Terör sorununa çözüm bulmak amacıyla sosyal, ekonomik, eğitim gibi konularda daha çok projelerin oluşturulması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Elleriniz sadece kalem tutsun"

Bahçekapılı, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Adeta ayağımıza bağlanmış bir bağ gibi hızımızı ve enerjimizi emmektedir. Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin terör ortamında tutulma çabası, ülkemizi hedef olarak seçmiş birtakım güçlerin çıkarlarına hizmet etmekte ve terörün amacının da ülkemizi zayıflatmak, güçsüz düşürmek ya da en azından karmaşa ortamı oluşturarak bu kaosun devamını sağlamaktan başka bir varlık amacı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle terörizm, dendiği gibi bir hak arama biçimi ya da bir siyasi mücadele aracı değildir.

Terör örgütleri, klasik faaliyetlerinin yanı sıra, uyuşturucu trafiği ile iç içe olan, iletişim-internet üzerinden kurulup işletilen yeni terör örgüt ve faaliyetleri ile farklı sahalarda varlıklarını sürdürmektedirler. Bu nedenle terör tuzağına düşürmek için gençlerimizi hedef kitle olarak görmekte, örgüte alamazsa bile uyuşturucu batağına düşürmeye çalışmaktadırlar. Kimse kusura bakmasın, bizim bu kirli örgütlere kurban verecek bir tek evladımız yoktur, olamaz. Bizim yazımızda, bizim mayamızda Türk-Kürt ayırımı yoktur. Bizi bölmelerine asla müsade etmeyeceğiz."

" Hiçbir dinde çocuk katletmenin yeri olamaz"

"Bizler, hepimiz inançlı insanlarız. Hiçbir dinde, hiçbir ideolojide hiçbir düşüncede çocuk öldürmenin, çocuk katletmenin yeri olamaz." ifadesini kullanan Bahçekapılı, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te geçen yıl bir düğünde, kirli emellerine ulaşmak için yine bir çocuğu kullanarak çocukların hayatlarına son veren bir eylemin hiçbir haklılığı olamaz, bir cümle dahi kurmaya hakkı da olamaz. Kalem tutması gereken masum çocuk ellerine silah tutuşturmaya kalkanlara da fırsat vermeyeceğiz. Sizler gücü bilimde, ahlakta, erdemde gören; o tertemiz elleri kalem tutan, ödevini yetiştirme telaşından başka telaşı, arkadaşlarıyla kurduğu düşlerinden başka tasası olmayan çocuklar olarak bu vatanda birlik beraberlik ve kardeşlikle huzur içinde yaşayacaksınız. Buna söz veriyoruz. Yürekten inanıyorum ki bu vatana bu millete hayatınız boyunca sahip çıkacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için elleriniz sadece kalem tutsun."

Daha sonra çocuklar, Ayşe Nur Bahçekapılı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ile fotoğraf çektirdi.

Meclis görevlileri, çocuklara Meclisi de gezdirdi.