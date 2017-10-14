'Terör koridoru oluşturulmasına yönelik oyunlara seyirci kalmıyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneğince (MİAD) bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlanan teşvik ve alınan tedbirlerle kısa sürede toparlandığını aktaran Tüfenkci, ülkenin yoluna devam ettiğini belirtti. Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını da dikkate aldığınızda herhangi bir ülke 6 ayda değil 6 senede zor toparlanırdı. Ama biz 2016'daki büyüme oranlarımıza 2017'de de güçlü bir büyüme çıkışıyla devam ettik. Neticede itibarıyla 2017'de 5,5'lerin üzerinde büyüme oranlarını yakalayacağız. IMF büyüme oranlarını revize etti. 2018 orta vadeli büyüme planlarımızı açıkladık, göreceksiniz 2018'de Allah'ın izniyle bu oranları yakalayacağız ve IMF büyüme rakamlarını bir kez daha revize etmek zorunda kalacak."

Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyütmeye çalıştıklarını vurgulayan Tüfenkci, hükümet olarak her zaman çalışanın yanında yer aldıklarını ifade etti.

"Türkiye'yi sıkıştırma planları yapıyorlar"

Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması gerektiğini bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Artık taşeronları da bırakarak birtakım güçlerin devreye girdiğini görüyoruz. Sınırlarımızın hemen yanı başında terör koridoru oluşturarak Türkiye'yi her zaman olduğu gibi sıkıştırma planları yapıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. Hem komşu ülkelerdeki terör yuvalarına yaptığımız operasyonlarla hem de içeride ortaya koyduğumuz performansla Türkiye'nin istikrarı ve huzurunun devam etmesi noktasında gayretimizi ortaya koyuyoruz."