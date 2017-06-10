  • 10 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak'

'Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak'

Yılmaz, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." dedi.

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Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter'daki resmi hesabından, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Yalçın'ın, dün sabah öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine dönerken teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıda şehit olduğunu ifade eden Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Şehit olan öğretmenimiz, öğrencilerini ve tüm eğitim camiamızı acıya boğmuştur. Saldırıda şehit düşen öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu alçakça terör saldırısını şiddetle lanetlerken, saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türkiye'de yaşayan 80 milyon, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden asla taviz vermeyecektir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum."

Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında, bir başka araçla olay yerinden geçen Şenay Aybüke Yalçın, vurularak şehit olmuştu.
 

Etiketler: İsmet Yılmaz, Batman
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