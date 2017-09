'Terör eninde sonunda yılan gibi kendini besleyeni sokar'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Dünyanın maalesef bu zulümlere kör ve sağır olması kabul edilemez. Dünyanın neresinde bir insanlık dramı varsa ona karşı hassas olmak sadece Müslümanlık değil, aynı zamanda insanlık görevidir. Maalesef bu insanlık görevini unutanlar, hatırlamayanlar, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın olmak üzere yapılan tüm çağrılara kulaklarını tıkayanlar var." dedi.

Işık, bayram namazını, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleriyle İzmit'teki Fevziye Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından camideki vatandaşlarla bayramlaşan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın kazasız belasız, huzur için kutlanmasını Allah'tan niyaz etti.

Bütün güvenlik güçlerinin de bayramını tebrik eden Işık, bu bayramın dünyada zulmün, haksızlığın ve eşitsizliğin son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, özellikle Arakan'daki Müslümanların ve dünyanın diğer bölgesinde zulüm altındaki insanların bu durumdan bir an önce kurtulmasını Allah'tan niyaz ederek, "Dünyanın maalesef bu zulümlere kör ve sağır olması kabul edilemez. Dünyanın neresinde bir insanlık dramı varsa ona karşı hassas olmak sadece Müslümanlık değil, aynı zamanda insanlık görevidir. Maalesef bu insanlık görevini unutanlar, hatırlamayanlar, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın olmak üzere yapılan tüm çağrılara kulaklarını tıkayanlar var." şeklinde konuştu.

Allah'ın adaletinin mutlak olduğunu aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Biz başta Arakan olmak üzere bütün zulüm altındaki insanların bu zulümden bir an önce kurtulması için dünyanın harekete geçmesini bekliyoruz. Bu konuda Türkiye, oradaki insanlara insani yardım olarak yapılabileceğin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde ama bu haksızlığı da özellikle dile getirme noktasında hiçbir zaman Türkiye olarak geri durmayacağız. Bu zulmü haksızlığı sadece burası değil, dünyanın neresinde olursa olsun bu haksızlıkları ve zulümleri dile getirmekten asla geri durmayacağız."

"Terör eninde sonunda yılan gibi kendini besleyeni sokar"

Bir gazetecinin terörle mücadele çalışmaları hakkındaki sorusu üzerine Işık, terörün insanlık için bela haline geldiğini anlatarak, daha önceden "Bana terör çok uzak." diyen ülkelerin maalesef bugün bunu içlerinde yaşadığını bildirdi.

Fikri Işık, artık terörün herkese çok yakın olduğunu belirterek, terörün küreselleştiği bir dünyada yer aldıklarını söyledi.

Türkiye olarak PKK, DEAŞ, FETÖ ve birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiklerini belirten Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun ülkemiz güçlü, devletimiz güçlü, milletimizin birlik ve beraberliği bu terör örgütlerinin üstesinden gelmemizde en büyük gücümüz. Ancak şunu çok iyi bilmemeliler ki, bugün teröre doğrudan veya dolaylı destek veren ülkeler eninde sonunda terörün hedefi haline mutlaka ama mutlaka gelirler. Terör öyle bir beladır ki, eninde sonunda yılan gibi kendini besleyeni sokar. Türkiye olarak özellikle isteğimiz doğrudan veya dolaylı destek veren ülkelerin bir an önce aklını başına alması ve teröre destekten vazgeçmesi."

Başbakan Yardımcısı Işık, tarihin her döneminde her milletin uğraştığı ihanet şebekelerinin dışarıda olmadığını dile getirerek, "Maalesef Türkiye rahmetli Kamran İnan'ın dediği gibi içinde haini çok olan bir ülke. Ama bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gücünü zayıflatmaya, gücünü içeride boşuna harcamaya yönelik her türlü terör şebekesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.