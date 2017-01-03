AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir." ifadelerini kullandı.

"1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi"

"Fırat Kalkanı'nın 133'üncü günündeyiz." diyen Başbakan Yıldırım, "Operasyonlarda bugüne kadar 1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi; yakalananlarla birlikte sayı 1561. Şimdi dünya, 'DEAŞ' diyor; DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor... Onlar yalandan mücadele ediyor, lafını yapıyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok." şeklinde konuştu.

OHAL'in 3 ay daha uzatılması görüşülecek

Başbakan Yıldırım, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" dedi.

"Terör, bütün insanlığın başının belasıdır"

Terörün sadece Türkiye'nin meselesi değil bütün dünyanın, bütün insanlığın başının belası olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye'nin terörle ortak mücadele çağrısına bütün ülkelerin daha güçlü ses vermesini, cevap vermesini bekliyoruz. 2017 yılı bütün ülkelerin terörle topyekün mücadele konusundaki bilincinin de zirveye çıkacağı bir yıl olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Terörün tırmandırılmasının arkasındaki sebep Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığa karşı terör yuvalarını harekete geçiren, onların arkasındaki güçlerin duyduğu rahatsızlıktır." diyerek, "Hangi rahatsızlığı duyarlarsa duysunlar, Türkiye bölgede, hem insanının yüzünü güldürecek muasır medeniyetlerine ulaşacak hizmetleri birer birer yerine getirecek, hem de milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini yok etmeye çalışan bu şer odaklarıyla amansız mücadelesini sürdürecektir." şeklinde konuştu.

"Kaynaklarımızın terörle israf olmasına artık göz yumamayız"

Başbakan Yıldırım, "Irak'ta otorite olmazsa, Suriye'de otorite olmazsa, devlet olmazsa biz güvende olamayız." diyerek, "Enerjimizin, vaktimizin ve kaynaklarımızın terörle israf olmasına artık göz yumamayız." açıklamasında bulundu.