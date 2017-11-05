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TEOG'un yerine gelecek sistem bugün açıklanıyor

Yüz binlerce öğrenci ve velinin beklediği liseye girişte yeni sistem bugün açıklanacak.

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TEOGun yerine gelecek sistem bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda saat 12'de açıklayacak.

Üç model üzerinde duruluyor

Sınav stresini ortadan kaldırmayı hedefleyen değişiklik için üç alternatif düşünülüyor.

TEOG'un yerini alacak modelde merkez tarafından hazırlanan sorular havuzda birleştirilecek. Okullar havuzdan açık uçlu soru seçecek. Test sistemi olmayacak, öğrenciler açık uçlu sorulara cevap verecek. 

Yeni sistem bu seneden itibaren uygulanacak. Uygulamaya kamuoyundan gelecek tepkilerin ardından son şekli verilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teog 2017, teog, son dakika, meb, liseye giriş sınavı
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