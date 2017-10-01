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TEOG yerine 3 alternatif

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek sistemin ayrıntılarını açıkladı.

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TEOG yerine 3 alternatif

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek sistemin ayrıntılarını açıkladı.

3 alternatif üzerinde durulduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, çalışmalardan birinin her lisenin kendi sınavını yapması olduğunu vurguladı.

Bakanlıkça bir soru bankası oluşturulacak

Bakan Yılmaz, "Çalışmalardan biri her lisenin kendi sınavını yapması. Okuldaki öğretmenler tarafından sınav yapılacak. Bir soru bankası oluşturalım bu soru bankasından siz soruları seçin ama yine öğretmenin yanında bir gözlemci olsun kendi öğretmeni ile de olabilir öğretmeni de okumasın." dedi. 

Sınav yazılı olacak ve açık uçlu sorular olacak

Sınavın ayrıntılarından bahseden Yılmaz, "Yazılı olacak, klasik olacak açık uçlu çoklu değerlendirmeler de olacak, çocuk analiz yapabilsin çocuk cümle kurabilsin kendini ifade edebilsin. Adrese dayalı sistemin ağırlık kazanacağı, orta bölümdeki okulların başarı puanına göre getirileceği, diğer en üstteki yüzde 5'lik, 10 luk oranında başarı puanı esas alınarak çağrılacak çocuklar arasından yapılacak sınavlar arasından da yerleştirme yapılabilir ama bu hiç yapılmadan da okuldaki başarı puanı ile de yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler: yeni sınav sistemi, teog kaldırıldı, teog, Milli Eğitim Bakanı, liseye giriş, İsmet Yılmaz
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