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Temel Karamollaoğlu ile bir vatandaş arasında gerginlik

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile şehit eşi olduğunu söyleyen bir vatandaş arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Seçim çalışmalarına İstanbul’dan başlayan Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir vatandaş ile Temel Karamollaoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Karamollaoğlu’nun yanına gelen vatandaş şehit eşi olduğunu belirterek, “Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir aradasınız. Erbakan Hoca’mın partisinin başındasınız, adam gibi durun" diyerek tepki gösterdi. Cevap vermeye çalışan Temel Karamollaoğlu ile vatandaş arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Karamollaoğlu’nun yanındaki grupta bulunan kişiler araya girerek vatandaşı ve Karamollaoğlu’nu uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA

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