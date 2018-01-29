Telafer'de şehidin ismini taşıyacak anaokulu için ilk kazma vuruldu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirmek üzere geldiği Telafer'de şehidin ismini taşıyacak olan anaokulun inşaatını başlattı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın son arzusu yerine getirilecek



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Telafer'e giden Kılavuz, söz konusu okulu yapabilmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Resmi prosedürlerin tamamlandı, anaokulu için tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa Kılavuz tarafından teslim alındı.

Arsanın alınması sonrasında iş makinaları eşliğinde, şehidin vasiyetini yerine getirmek üzere ilk kazmayı vuran Kılavuz, inşaat alanındaki tabelaya "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı" yazdı.

Kılavuz, Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek için Türkmeneli'nde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"Türk milletinin geleceği olacak"

Kılavuz, "Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz anaokulunda binlerce Türkmen çocuğu, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir. Bu eğitim yuvasından yetişen yavrularımız inanıyoruz ki Telafer'in, Türkmeneli'nin ve Türk milletinin geleceği olacaktır." ifadelerini kullandı.



Anaokulu yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak.



Kaynak: AA