Tel Rıfat ve Minak'ın kurtarılması terör örgütüne darbe vuracak

Zeytin Dalı Harekatı'nın doğal uzantısı olan ve Afrin'den çıkan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan, Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Tel Rıfat, Halep'in merkezinden 35 kilometre uzaklıkta.

Tel Rıfat'ta Suriye rejiminin en son 2004'te yaptığı nüfus sayımına göre şehirde 20 bin 514 kişi yaşarken, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde bu sayının savaş alanından kaçanlarla 40 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Afrin bölgesinden 75 bin kişinin Tel Rıfat bölgesine göç ettiği verisi de dikkate alındığında, halihazırda Tel Rıfat şehir merkezi ve mücavir alanında 90-120 bin kişinin bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu bölge nüfusu, büyük oranda Araplardan oluşuyor.

Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından 2012 yazında Suriye rejim güçlerinin çekildiği Tel Rıfat şehri, aralarında Ceph-el Şamiye, Birinci Alay, Fetih Tugayı, Sukur el-Cebel, Festakim gibi grupların olduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin oluşturduğu bir yönetim tarafından idare edildi.

Kasım 2013 ile Ocak 2014 arasında kısa bir süre terör örgütü DEAŞ'ın işgaline uğrayan şehir, ardından tekrar ÖSO'nun kontrolüne girdi.

Terör örgütü 2016'da işgal etti

Suriye rejimi ve Rusya'nın Halep'i kuşatması sırasında yoğun bombardımanına maruz kalan Tel Rıfat, Şubat 2016'da terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edildi.

Bu işgalin ardından bölgede yaşayan halkın bir kısmı Azez'deki kamplara göç etmek zorunda kalırken, terör örgütü YPG/PKK tarafından şehrin yönetilmesi amacıyla sözde "Afrin Kantonu"na bağlı yerel konseyler kuruldu.

Tel Rıfat ve şehirden geçen güzergah, Suriye rejim güçlerinin Halep'i ele geçirmesi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasından önce Halep-Türkiye bağlantısını sağlaması dolayısıyla, ÖSO açısından stratejik öneme sahip oldu.

Şehir bu doğrultuda, Suriye rejiminin başlattığı Halep kuşatması sırasında Rusya tarafından doğrudan hedef alınarak, bölgede işgalini sürdürecek terör örgütüne alan açılması sağlandı. Bu hamleyle, Türkiye ve Halep arasındaki hattın kesilmesi yoluyla kuşatmanın kolaylaştırılması hedeflendi.

Halk şehrin terörden arındırılmasını istiyor

Tel Rıfat şehri, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde "Kürt koridorunu" oluşturma amacı kapsamında, örgütün işgali altındaki doğu bölgeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen Afrin arasındaki bağlantıyı sağlaması sebebiyle, örgütün doğrudan hedefi oldu.

Terör örgütünün, Tel Rıfat bölgesindeki Ayn Dakka Köyü'nde pusuya düşürerek öldürdüğü yaklaşık 50 ÖSO mensubunun cenazelerini bir tır dorsesinin arkasına koyarak Afrin'de sergilemesi, Tel Rıfat'ta çoğunluğu oluşturan Arapların tepkisini çekti. Ayrıca terör örgütünün işgali sırasında şehrin Rus uçakları tarafından bombalanması, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat'ta, özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) lehinde, terör örgütü aleyhinde eylemler düzenleyen bölge halkı, şehrin terörden arındırılmasını istiyor.

Minak Hava Üssü ve Tel Rıfat stratejik öneme sahip

Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi ve güvenli bir alana dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda başta Minak Hava Üssü ve Tel Rıfat olmak üzere, Deyr Cemal ve Şeyh İsa'da kontrolün sağlanması büyük önem taşıyor.

Minak Hava Üssü, YPG/PKK terör örgütüne silah ve mühimmatın ulaştırıldığı alan olarak biliniyor. Tel Rıfat ve çevresindeki Deyr Cemal ve Şeyh İsa beldeleri ise, terör örgütünün Suriye'nin kuzey batısında Münbiç haricinde elinde bulundurduğu son işgal alanı olmasından dolayı kritik önem taşıyor.

Coğrafi açıdan engelleyici bir unsurun bulunmaması ve bölge halkının Türkiye'ye dönük olumlu kanaate sahip olmasının, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgenin terör örgütünden kurtarılması operasyonlarını kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Kaynak: AA